Estrangeiros no futebol brasileiro superam R$ 1,7 bilhão em valor de mercado; Arrascaeta lidera

Quem são os estrangeiros mais valiosos?



Pela terceira temporada consecutiva e pela sexta vez nas últimas sete temporadas, Arrascaeta é o jogador estrangeiro com o maior valor de mercado no futebol brasileiro. O uruguaio do Flamengo liderou o ranking pela primeira vez ainda quando jogava no Cruzeiro em 2017 e é atualmente avaliado em € 17 milhões.



Empatados na segunda posição aparecem Piquerez e Matías Zaracho, ambos com um valor de mercado de € 10 milhões. Os astros Luís Suárez, do Grêmio, e James Rodríguez, do São Paulo, ficaram fora do top 10. Confira a lista abaixo.