Quais são os clubes da Série A do Brasileirão com mais estrangeiros? Veja ranking

Quais são os clubes com mais estrangeiros?



✔️ Inter, São Paulo e Botafogo lideram o ranking de estrangeiros por clube. Cada um tem nove atletas de outras nacionalidades nos respectivos elencos. O Santos aparece em seguida com oito gringos.



✔️ Estes são os únicos clubes com mais de sete estrageiros, o limite determinado pela CBF. Isso significa que eles não podem relacionar todos de uma vez, tendo que fazer cortes a cada relação.



✔️ Cruzeiro e Goías aparecem no outro extremo do ranking, com apenas um estrangeiro cada.