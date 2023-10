Ranking Biz: as seleções nacionais mais valiosas do mundo

O atual elenco da Seleção Brasileira, convocado para os jogos de outubro das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, é o quarto mais caro do planeta. É o que aponta um levantamento da Pluri, em parceria com o Lance! Biz, e dados do Transfermarkt, site especializado no mercado da bola.



A segunda lista de Fernando Diniz está avaliada em € 940 milhões (cerca de R$ 5 bilhões) e fica atrás das seleções de Inglaterra, França e Portugal. Confira mais detalhes do ranking abaixo.



