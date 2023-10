Agente Fifa: as principais mudanças do novo regulamento de agentes de futebol

Por Stephanie Figer



Vamos de atualizações sobre o "Agente Fifa" de acordo com o novo Regulamento Nacional de Agentes de Futebol da CBF, que foi divulgado no início de outubro de 2023 e que substitui o Regulamento Nacional de Intermediários de 2022.



Abaixo estão as principais mudanças do novo regulamento em relação ao antigo:



1. Prova obrigatória pela Fifa para obtenção da licença de agente;

2. A licença é individual (pessoa física) e não mais para uma empresa;

3. Prazo máximo de 2 anos para os contratos de representação;

4. Valor limite das comissões: de 3% a 5% a depender da remuneração anual do atleta, quando o cliente for o próprio atleta ou o clube comprador, e de 10% no caso de ser o clube vendedor;

5. Necessidade de certificação adicional, na plataforma de agentes da Fifa, para representar atletas menores de 18 anos;

6. O agente poderá receber comissão de atletas menores de idade desde que sejam profissionais;

7. A dupla representação será permitida para atuar representando o atleta e o clube comprador;

8. O pagamento da comissão será efetuado após o fim da janela de transferências e em parcelas trimestrais.



