Próximo do Flamengo: veja o salário de Saúl Ñíguez no Atlético de Madrid

O Flamengo está perto de contratrar Saúl Ñíguez, meio-campista de 30 anos que atua no Atlético de Madrid. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista italiano Fabrizio Romano e confirmada pela apuração do Lance!.

Criado na base do Atlético, foi um dos jogadores de confiança da equipe durante a era de Diego Simeone. Desde 2013 no time profissional, Saúl é um dos atletas que mais faturam com salário no clube de Madri. Mas, afinal, quanto ganha o espanhol?

Segundo o Capology, portal especializado em finanças do futebol, Saúl Ñíguez recebe 12 milhões de euros (R$ 78 milhões) por ano, o que o torna o segundo jogador com o salário mais alto do Atlético de Madrid, atrás apenas do goleiro Oblak, que tem vencimentos de 20,8 milhões de euros anuais.

Saúl Níguez deve ser o novo reforço do Flamengo para a temporada de 2025 (Foto: Reprodução / Instagram)

Perto do Flamengo, Saúl Níguez quase foi transferido para a Turquia

Antes do acerto com o Flamengo, Saúl tinha transferência encaminhada para o Trabzonspor (TUR), mas o acordo foi cancelado nesta segunda-feira (21). Em publicação nas redes sociais, o próprio atleta afirmou que razões pessoais o levaram a mudar de ideia e cancelar a ida para a Turquia.

Saúl Ñíguez tem contrato com o Atlético de Madrid até a metade de 2026, mas sua trajetória recente foi marcada por empréstimos. Na temporada 2021/22, atuou pelo Chelsea, enquanto na última defendeu o Sevilla. Após o fim dos empréstimos, Saúl voltou ao Atleti, mas a tendência é que deixe o clube sem gerar retorno financeiro em uma possível transferência.