Cabe no Brasil? Veja salário milionário de Otávio, fora dos planos do Al-Nassr

Fora dos planos de Jorge Jesus para a temporada 2025/26, o meia Otávio deve deixar o Al-Nassr nas próximas semanas. O jogador naturalizado português foi deixado de fora da lista de 28 atletas que disputarão a pré-temporada na Áustria, com amistoso marcado contra o Toulouse, no dia 30 de julho.



Apesar dos bons números — 84 jogos, 12 gols e 15 assistências —, Otávio não faz parte da reestruturação promovida por Jesus, que iniciou um processo de enxugamento no elenco e redução no número de estrangeiros.

💰 Salário astronômico

Segundo o site Capology, Otávio recebe um salário bruto anual de €13 milhões na Arábia Saudita. Com a cotação atual, isso representa cerca de R$84,5 milhões por ano, ou aproximadamente R$7 milhões por mês.

Veja os números:

Salário anual: R$84,5 milhões

Salário mensal: R$7 milhões

Salário por semana: R$1,62 milhão

Salário por dia: R$231 mil

Os valores tornam inviável um retorno ao futebol brasileiro com salários similares. Ainda assim, o nome de Otávio entrou no radar do Palmeiras, que busca reposição para Richard Ríos, vendido ao Benfica. A informação foi divulgada pelo jornal português O Jogo.

⚽ Futuro indefinido

A saída de Otávio despertou o interesse de outros clubes sauditas. Al-Ahli, de Mahrez, e Al-Qadisiyah, que contratou recentemente o zagueiro Nacho, mantêm conversas com representantes do jogador. Aos 30 anos, Otávio tem valor de mercado estimado em €15 milhões, segundo o Transfermarkt.

