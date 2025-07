Casa de apostas que patrocina clube de São Paulo encerra operações

A casa de apostas HanzBet, patrocinadora máster do Botafogo-SP, anunciou o fim das atividades a partir de 31 de julho. A decisão para o interrompimento das operações ocorreu após um embate com a EA (Entretenimento e Esportes LTDA), detentora da licença para operar apostas e cassinos no Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Eduardo Peres, fundador e diretor de marketing da empresa, afirmou que a EA optou de maneira independente, sem discutir com os demais parceiros.

— Fomos removidos de toda a estrutura administrativa e financeira, incluindo o conselho, sem qualquer tipo de diálogo prévio. De forma unilateral, a empresa EA Entretenimento e Esportes Ltda., responsável pela licença, anunciou o encerramento da marca Hanzbet sem nosso consentimento ou participação nessa decisão — disse Peres, em nota.

continua após a publicidade

➡️Clube do interior paulista chega a 1 milhão nas redes e sobe no ranking nacional

Impactos no Botafogo-SP ainda não foram informados após o fim das atividades da casa de apostas (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Além de ser a principal patrocinadora do Botafogo-SP, a empresa também mantém parceria com o Bauru Basket, equipe de basquete de São Paulo. Até o momento, não se sabe como o encerramento afetará esses acordos.

Nos últimos dias, foi publicado um aviso no site informando que os clientes devem sacar os valores disponíveis. No entanto, segundo Eduardo Peres, a empresa retirou a liquidez do banco, o que torna os saques impossíveis.

continua após a publicidade

➡️Mercado da bola: Paysandu demora, e Coritiba empresta meio-campista para time do Chipre

O fundador da HanzBet também demonstrou preocupação com os usuários da plataforma:

— Estamos diante de uma situação extremamente delicada: clientes sem acesso aos seus valores, o encerramento da marca sem consenso entre os sócios e um prejuízo incalculável sendo causado não apenas a nós, mas também aos usuários e à reputação de toda a indústria — declarou.