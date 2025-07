Veja os números do espanhol Saúl Ñíguez, possível reforço do Flamengo

O Flamengo está perto de acertar a contratação de Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid. O meio-campista tem um acordo verbal com o Rubro-Negro por um contrato de três anos. Diante deste cenário, o Lance! mostra para você números do jogador, ídolo do clube espanhol.

continua após a publicidade

➡️ De ídolo para ídolo: Adriano Imperador manda recado para Pedro, do Flamengo

O atleta de 30 anos vestiu as camisas de apenas quatro clubes profissionalmente. Revelado pelo Atlético de Madrid em 2013, jogou por empréstimo no Rayo Vallecano no mesmo ano. Em 2021, Saúl, também por empréstimo, jogou pelo Chelsea, ao lado de Jorginho, meia do Flamengo. Na última temporada vestiu as cores do Sevilla.

Recentemente, Saúl teve negociações para jogar pelo Trabzonspor, da Turquia. No entanto, o jogador optou por sair do negócio alegando motivos pessoais.

continua após a publicidade

Números de Saúl, possível reforço do Flamengo, na última temporada

Saúl disputou 24 partidas na última temporada europeia. Neste período, o meia marcou um gol e deu seis assistências, com 22 passes decisivos e 42 chutes. Veja os números, segundo o site "Sofascore".

🏟️- 24 Partidas

⚽️- 1 Gol

🅰️- 6 Assistências

📈- 79.87% De aproveitamento em passes

🎯- 22 Passes decisivos

🧠- 3 Grandes chances criadas

🥅- 9 Chutes no gol

👟- 42 Chutes totais

🧲- 86 Recuperações de bola ‼️

⚔️- 33 Desarmes

⛔️- 30 Bolas afastadas

🟨- 8 cartolas amarelos

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Idolatria no Atlético de Madrid

Alvo do Flamengo, Saúl é um dos grandes nomes do Atlético de Madrid na "Era Simeone". No clube há quase duas décadas, ele se tornou um dos pilares da equipe, e fez parte das conquistas de uma Europa League e duas La Liga. No total, ele acumula 427 jogos com a camisa do time espanhol.

⚽ 427 jogos

⌛ 28.786 minutos em campo

🥅 48 gols

📤 26 assistências

🟨 87 cartões amarelos

🟥 1 cartão vermelho

Flamengo tem acordo por Saúl, do Atlético de Madrid (Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real