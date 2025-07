O Barcelona acertou a contratação do atacante inglês Marcus Rashford, do Manchester United. O jogador chega por empréstimo e terá uma opção de compra fixada em 30 milhões de euros ao fim da temporada 2025/26. As informações são do jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, que também divulgou o salário do jogador.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Rashford deixa o United após perder espaço no elenco comandado por Rúben Amorim, principalmente na última temporada, quando foi emprestado para o Aston Villa, também da Premier League. O jogador de 27 anos entrou em campo 24 vezes pelo Manchester, marcou sete vezes e deu três assistências. Pelo clube de Birmingham, foram 17 jogos, quatro gols marcados e cinco assistências.

continua após a publicidade

Num cenário de baixo aproveitamento do inglês no elenco, o Manchester United viu como viável uma negociação, o que ainda abre uma boa margem na folha salarial da equipe. Isso porque Rashford era o terceiro maior salário do elenco, atrás apenas do meia português Bruno Fernandes e do brasileiro Casemiro, líder nesse ranking dos Reds.

Rashford ganhava 15,6 milhões de euros brutos por ano, o que significa R$ 101 milhões na cotação atual, de acordo com a plataforma Capology, especializada em finanças de clubes e salários dos atletas. Entretanto, na chegada ao Barcelona, o jogador abriu mão de parte do valor e diminuiu a quantia que recebe a cada temporada.

continua após a publicidade

Segundo informações de Fabrizio Romano, o inglês ganhará agora 14 milhões de euros (R$ 90,8 milhões) anuais. Isso representa uma diminuição de 15% entre os vencimentos que ganhava no Manchester United e o novo salário do Barcelona. Ainda há um acréscimo de bônus por metas alcançadas, mas os valores e o que são os objetivos não foram divulgados.

Rashford e Casemiro estão no top três salários do United. (Foto: GLYN KIRK / AFP)

Saída do United e chegada ao Barcelona

Rashford surgiu sendo considerado uma das maiores promessas da base do Manchester United. Em seus primeiros anos, se tornou camisa 10 e peça-chave sob o comando de José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer, mas acabou perdendo espaço no elenco nos últimos meses e acabou sendo emprestado ao Aston Villa, na segunda metade da última temporada, marcando quatro gols e dando seis assistências.

O atacante chegou ao Manchester United em 2005, quando ainda tinha apenas oito anos e passou por todas as categorias de base dos Diabos Vermelhos até chegar ao time profissional em 2015. Desde então, fez 426 partidas, marcando 138 gols e dando 77 assistências.