Faltando apenas uma etapa para o encerramento da temporada regular da World Surf League (WSL), o brasileiro Yago Dora aparece não só na liderança do ranking esportivo do Championship Tour (CT), como também no topo da lista de premiações acumuladas em 2025.



Com o vice-campeonato em Jeffreys Bay, na África do Sul, na última sexta-feira (18), Yago garantiu presença no Finals e ampliou sua vantagem também no quesito financeiro. Ao todo, ele já embolsou US$ 346,6 mil, o equivalente a cerca de R$ 1,93 milhão, considerando a cotação atual do dólar.

💰 Ranking de premiação em 2025

Yago Dora – US$ 346,6 mil (~R$ 1,93 milhão) Jordy Smith – US$ 277,6 mil (~R$ 1,55 milhão) Griffin Colapinto – US$ 272,9 mil (~R$ 1,52 milhão) Ítalo Ferreira – US$ 247,8 mil (~R$ 1,38 milhão) Kanoa Igarashi – US$ 234,6 mil (~R$ 1,31 milhão) Jack Robinson – US$ 233,3 mil (~R$ 1,30 milhão) Cole Houshmand – US$ 230 mil (~R$ 1,28 milhão) Filipe Toledo – US$ 226,7 mil (~R$ 1,26 milhão) Connor O'Leary – US$ 223,4 mil (~R$ 1,25 milhão)

🏆 Rumo ao título inédito

A última parada da temporada regular será disputada em Teahupoo, no Taiti, entre os dias 7 e 16 de agosto. Caso alcance ao menos a semifinal, Yago Dora chegará ao Finals como líder da temporada — posição que dá vantagem direta na briga pelo título.

Na grande decisão, marcada para setembro, basta vencer uma única bateria para conquistar o inédito título mundial, coroando o melhor ano da sua carreira tanto dentro quanto fora d'água.

O surfe brasileiro pode estar prestes a celebrar mais um campeão — e Yago, cada vez mais maduro e regular, caminha para fazer história.

