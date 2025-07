Quem é Saúl? Conheça possível reforço do Flamengo

As cobranças da torcida do Flamengo por reforços podem ter ganhado um novo respiro. A diretoria fez aproximações para a contratação de Saúl Ñíguez, meio-campista e ídolo do Atlético de Madrid, e a situação pode se desenrolar nos próximos dias.

O central é um dos jovens que foram desenvolvidos durante a era de Diego Simeone no clube, e fez parte do processo de renascimento dos Colchoneros no cenário nacional e internacional. Por isso, o Lance! relembra um pouco da carreira e trajetória do jogador.

🤔 Quem é Saúl Ñíguez, possível contratação do Flamengo?

Saúl Ñíguez Esclápez nasceu em Elche, na Espanha, no dia 21 de novembro de 1994. Seu pai, José Antonio Ñíguez, o "Boria", também foi jogador de futebol, e passou a maior parte de sua carreira justamente no Elche CF. Na infância, Saúl chegou a vestir a camisa do rival Real Madrid nas categorias de base, mas aos 13 anos, mudou de lado para defender o vermelho e branco na capital ibérica.

Depois de alguns anos de formação em Majadahonda, o atleta fez sua estreia nos profissionais em março de 2012, ao entrar no fim do confronto com o Besiktas, pelas oitavas de final da Europa League, da qual o Atleti foi campeão meses depois. Na temporada seguinte, passou a receber mais oportunidades em jogos de menor porte, e em 2013/14, foi emprestado ao Rayo Vallecano.

Com a camisa do Rayo, Saúl fez 37 jogos e dois gols, ajudando o time a fazer uma campanha tranquila em La Liga, na 12ª colocação. Ao retornar ao Atlético, ganhou prestígio com o treinador argentino e se tornou peça indispensável do elenco no decorrer de 2014/15.

✅ O melhor momento de Saúl no Atlético

Já na jornada seguinte, como titular, ajudou os Colchoneros a chegar à final da Champions League. Na semifinal, diante do Bayern de Munique, fez o gol mais marcante de sua carreira ao driblar quatro adversários e acertar o canto de Manuel Neuer, dando a vitória na ida por 1 a 0. Na volta, a equipe de Cholo Simeone perdeu por 2 a 1 na Alemanha, mas se classificou devido ao critério de gol fora; na final, porém, amargou o vice diante do rival Real Madrid.

Nas temporadas seguintes, a queda do brilho do Atlético foi acompanhada por uma derrocada do nível de Saúl, que de titular indiscutível, passou a ser um reserva questionado. Em 2020/21, alternando entre o 11 inicial e o banco de reservas, contribuiu com dois gols e uma assistência na campanha do título de La Liga, o último conquistado pelos Rojiblancos.

🤝 Empréstimos e busca por volta ao nível alto

Em 2021/22, a diretoria decidiu emprestar Ñíguez ao Chelsea, como forma de tentar recuperar o jogador. Porém, a tentativa foi em vão: o meia fez apenas 23 partidas e recebeu críticas por não conseguir se adaptar à Premier League, retornando a Madri ao final do vínculo. Nas duas temporadas seguintes, foi reserva no Atleti, recebendo oportunidades em momentos de ausências do elenco enxuto por lesão.

A tentativa dos mandatários foi a mesma no último verão europeu: empréstimo do jogador, desta vez ao Sevilla. Na Andaluzia, Saúl fez apenas 26 partidas, lidando com problemas de contusão, e ajudou os Palanganas a fugir do rebaixamento na penúltima rodada de La Liga com um gol e seis assistências ao longo da jornada.

🔴🟡🔴 Aparições pela seleção da Espanha

Depois da temporada do vice europeu, Saúl ganhou espaço na Fúria com Julen Lopetegui, que substiuiu Vicente del Bosque. Sua estreia aconteceu em um amistoso com a Bélgica, em setembro de 2016. Na Copa do Mundo de 2018, foi convocado, mas não utilizado em nenhuma partida por Fernando Hierro - que assumiu o lugar de Lopetegui após saída para o Real Madrid. Desde novembro de 2019, o meio-campista não foi mais convocado, tendo feito 19 jogos ao todo, com três gols e duas assistências

❌ Negativa polêmica a clube turco

De volta ao Atlético, Saúl Ñíguez foi incluído na lista de jogadores disponíveis para transferência, e por pouco, não parou na Turquia. O atleta tinha acertado todos os detalhes com o Trabzonspor, mas de última hora, escolheu cancelar a mudança de ares, justificando razões familiares. Horas depois, seu nome foi ligado ao Flamengo, e as conversas entre as partes já encaminharam o acerto, segundo informação publicada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano e confirmada pela apuração do Lance!.

Saúl Ñíguez está na mira do Flamengo (Foto: Federico Gambarini/AFP)

🔢 Números de Saúl pelo Atlético de Madrid

⚽ 427 jogos

⌛ 28.786 minutos em campo

🥅 48 gols

📤 26 assistências

🟨 87 cartões amarelos

🟥 1 cartão vermelho

