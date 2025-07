Saiba quanto a Seleção masculina faturou na VNL

A Seleção masculina de vôlei encerrou as partidas da fase de classificação da Liga das Nações de Vôlei (VNL) no último domingo (20) e já garantiu uma premiação pelas partidas ganhas. Segundo o regulamento da disputa, as seleções recebem U$ 9.500 (aproximadamente R$ 52 mil na cotação atual) por partida ganha e U$ 4.250 (cerca de R$ 23 mil) por derrota. Confira quanto o Brasil faturou na fase preliminar.

Quanto o Brasil faturou na VNL masculina?

A Seleção Brasileira disputou 12 partidas na fase de classificação da liga. Dessas, a única derrota foi contra Cuba. Considerando as vitórias, o Brasil acumula R$ 581 mil em valores convertidos. Com a derrota contra os cubanos, os brasileiros receberam R$ 23 mil. Com, isso, a Seleção soma R$ 604 mil em premiação.

O Brasil venceu a Argentina por 3 sets a 1 pela VNL Masculina (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Caso o Brasil chegue à final, a premiação pode passar dos R$ 3 milhões, já que o vencedor e o segundo colocado recebem, respectivamente, R$ 5,5 milhões e R$ 2,7 milhões.

Valores de premiação da fase final da VNL Colocação na fase final Valor da premiação 1º R$ 5.561.896,12 2º R$ 2.780.948, 06 3º R$ 1.668.568,84 4º R$ 1.001.141,30 5º R$ 723.046,50 6º R$ 472.761,17 7º R$ 361.523,25 8º R$ 222.475,84

Os valores de premiação estão disponíveis no regulamento da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2025. Tanto a competição feminina quanto a masculina recebem o mesmo valor. Somente na fase final, a liga oferecerá mais de U$ 2,3 milhões em premiação (aproximadamente R$ 12 milhões). Além disso, os melhores jogadores em cada posição e o melhor geral também serão compensados.