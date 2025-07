Ídolo do Atlético de Madrid cancela transferência e explica razão

Um dos grandes nomes do Atlético de Madrid na era de Diego Simeone, o meio-campista Saúl Ñíguez tinha transferência encaminhada para o Trabzonspor (TUR). Porém, o meio-campista, de última hora, desistiu do movimento para o exterior.

Segundo o próprio atleta, razões pessoais o levaram a mudar de ideia e cancelar a ida para a Turquia. Através de suas redes sociais, Saúl lamentou a situação e deixou um recado para o clube de Trebizonda.

Um torcedor do clube turco manifestou-se de maneira contrária à desistência do jogador. Identificado como "Mehmet" nas redes sociais, o aficionado gravou um vídeo queimando um cartaz de recebimento ao atleta, que continha os dizeres "Better Call Saul" - uma referência à série homônima. Confira abaixo:

O vínculo de Saúl com o Atleti tem duração até o final do primeiro semestre de 2026. Porém, os últimos anos foram de experimentos em outros lugares: em 2021/22, o central esteve emprestado ao Chelsea, e na última temporada, vestiu a camisa do Sevilla, retornando à capital espanhola após o fim dos dois contratos temporários.

Saúl Ñíguez é cria da base colchonera, e está no clube há quase duas décadas. Sob o comando de Simeone, foi introduzido ao time principal em 2013, e passou a ser peça importante nos anos seguintes, conquistando um título de Europa League e dois troféus de La Liga.

🔢 Números de Saúl pelo Atlético de Madrid

⚽ 427 jogos

⌛ 28.786 minutos em campo

🥅 48 gols

📤 26 assistências

🟨 87 cartões amarelos

🟥 1 cartão vermelho

