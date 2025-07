Os últimos dias não foram dos mais tranquilos para Filipe Luís no Flamengo. Desde a partida contra o São Paulo, quando o treinador explicou o motivo da ausência de Pedro, o rubro-negro viveu momentos turbulentos no time carioca. Afinal, trata-se de um dos ídolos recentes da torcida, o atual camisa 9. Após o clássico com o Fluminense, o técnico afirmou que gosta de lidar com essa pressão.

- Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Gosto muito de viver sob essa pressão, me sinto confortável. Estou há muito tempo no meio do futebol. Já me senti afetado por críticas, hoje lido muito bem com essa situação. Vivo muito bem nesse caos, porque para trabalhar no Flamengo você precisa saber lidar com ele. Tem que saber viver no meio dessa loucura que é o clube. Desfruto, porque quando uma pessoa é apaixonada pelo que faz e tem o apoio da família, eu aproveito. Gosto até de quando a fase é ruim. Vai longe essa profissão aqui - disse Filipe Luís.

Após a declaração de Filipe, que garantiu que a ausência do Pedro da lista de relacionados foi por conta do desempenho abaixo do jogador nos treinos, o técnico dividiu opiniões. Muitos torcedores ficaram do lado do comandante, com o argumento que o atacante deveria mudar a sua postura para voltar aos jogos. Por outro lado, outros rubro-negros reclamaram da escolha, uma vez que o camisa 9 é o atacante com mais qualidade à disposição.

A derrota para o Santos, no meio da semana, acentuou esse cenário. O Flamengo contou com a posse da bola em seu domínio durante grande parte do jogo na Vila, mas não tornou isso em chances de perigo. Assim, volto a ser debatida a ausência de Pedro.

Caso Pedro para Filipe Luís já está encerrado no Flamengo

Antes de falar sobre a pressão de treinar um time como o Flamengo, Filipe Luís respondeu uma pergunta sobre o "caso Pedro". Segundo o treinador, o assunto já está encerrado. Além disso, fez elogios ao atleta, responsável pela vitória.

- Sobre o assunto do Pedro, eu já falei na outra coletiva e vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado. Não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso. O futebol te dá essas possibilidades, permite isso. Eu tenho o lema que vivo e penso isso diariamente: "Não existe ninguém mais importante com a equipe". Nem o Pedro e nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou, é mais importante com o Flamengo - iniciou Filipe.

Filipe Luís ao lado de Pedro no Maracanã contra o Fluminense (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- Então, com isso, a equipe precisa do Pedro, precisou do Pedro, e hoje eu gostei não só do gol, gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros. Esse brilho que ele tem, ele recuperou, e nós precisamos muito dele, estou muito feliz, muito feliz mesmo - completou o treinador.

