Real Madrid ultrapassa R$ 1 bilhão em gastos no mercado

Mudança no comando técnico e saídas de jogadores influenciam a renovação do elenco.

Diante da decepção da última temporada, sem os principais títulos, o Real Madrid desembolsou 178 milhões de euros (R$ 1,15 bilhão na cotação atual) em quatro reforços neste mercado: Dean Huijsen (Bournemouth), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Álvaro Carreras (Benfica) e Franco Mastantuono (River Plate). Desde 2019, os Merengues não gastavam tanto em uma mesma janela de verão, o que revela uma transição de gerações.

Além das recentes saídas de lendas do clube, como Luka Modric e Toni Kroos, a troca no comando técnico é decisiva para maiores investimentos e certa renovação no plantel do Real Madrid. Xabi Alonso possui um conceito de jogo de forte identidade, o que demanda jogadores específicos.

A chegada de Huijsen é um exemplo disso, já que, além de Alaba e Militão estarem instáveis fisicamente, Rüdiger não é propriamente um zagueiro construtor. Nas laterais, o fator idade para Carvajal e a dificuldade em achar um canhoto para enfim substituir Marcelo à altura foram determinantes para as contratações de Arnold e Carreras. Enquanto isso, Mastantuono é uma esperança para o médio e longo prazo, como já aconteceu com Rodrygo, Vinicius e Arda Güler anteriormente.

Comparação de gastos com outras temporadas

Florentino Pérez abriu o caixa do Real Madrid de forma mais incisiva nesta janela de verão sem deixar de lado a estratégia de buscar astros com contrato por encerrar, como já aconteceu com Alaba, Kylian Mbappé e, agora, Alexander-Arnold. Ainda assim, os Merengues desembolsaram 7 milhões de euros (R$ 45,5 milhões) para antecipar a chegada do lateral-direito para o Mundial de Clubes. Ou seja, boa parte do montante recorde dos últimos seis anos foram destinados para os outros três reforços.

Neste espaço de tempo, em apenas uma temporada o Madrid superou os 100 milhões de euros em gastos: em 2023/24, quando Jude Bellingham foi contratado. Naquele ano, os Blancos gastaram 134,5 milhões de euros (R$ 874,5 milhões na cotação atual) no total. O último grande verão do Real Madrid foi em 2019, quando superou os 300 milhões de euros (R$ 1,9 bilhão) nas chegadas de jogadores como Eden Hazard, Luka Jovic, Rodrygo, Militão, Mendy.

