O Flamengo emitiu um comunicado, na tarde desta segunda-feira (21), sobre especulações durante o mercado de transferências. O clube afirmou que só noticiará possíveis negociações quando as mesmas forem concluídas, por meio dos canais oficiais. A nota saiu após a informação do acerto verbal do Rubro-Negro com o espanhol Saúl, do Atlético de Madrid.

- Diante do volume recente de especulações durante a janela de transferências no Brasil, o Flamengo reafirma que só irá se manifestar sobre vendas ou contratações quando as negociações estiverem concluídas. Como de costume, qualquer informação oficial será divulgada pelos canais do clube: FlamengoTV, site e redes sociais - publicou o Flamengo.

A informação da negociação do Flamengo, por meio do diretor de futebol José Boto, com Saúl Ñíguez foi publicada, inicialmente, pelo jornalista Fabrizio Romano, e confirmada pela reportagem do "Ge". Clube e jogador encaminhar um acerto por três anos de contrato.

Saúl Ñíguez tem acordo verbal com o Flamengo (Foto: AFP)

E Carrascal?

Em paralelo a isso, a diretoria encaminhou a contratação do colombiano Carrascal, de 27 anos. O Rubro-Negro pagará cerca de 12 milhões de euros (R$ 77,5 milhões) pelo jogador, que chegará ao clube para brigar com Arrascaeta.

