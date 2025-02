A volta de Neymar ao futebol brasileiro segue causando um grande impacto, refletindo diretamente nos números de público e engajamento nas redes sociais, desta vez, no clássico entre Corinthians e Santos. A presença do astro não apenas elevou o nível da partida, mas também quebrou recordes. A Neo Química Arena recebeu 47.695 pagantes, gerando uma arrecadação de R$ 2.955.248,30, o maior público e receita desde a inauguração do estádio em 2014.

- A presença do Neymar transformou o jogo (Corinthians x Santos) em um evento único. O estádio estava lotado, o clima era de decisão e a repercussão nas redes sociais foi gigantesca. Esse tipo de impacto mostra como o futebol e o marketing se entrelaçam, criando oportunidades para clubes e marcas - analisa Victor Sell, especialista em marketing esportivo e fundador da VS4 Marketing.

A divulgação do clássico nas redes sociais seguiu uma linha de alto engajamento, com vídeos e ativações que chamaram a atenção dos torcedores. Sell destaca que o retorno do ídolo mundial ao futebol brasileiro já acumulou mais de 1 bilhão de visualizações combinadas no TikTok e Instagram, consolidando-se como um dos maiores fenômenos de mídia esportiva do país.

- Neymar sempre teve um poder enorme de influência nas redes sociais, e sua volta ao Santos só reforça isso. A conexão entre futebol e presença digital gera impacto econômico imediato. Para os clubes, essa visibilidade vai além do marketing, representa uma chance real de atrair patrocinadores e fortalecer a relação com os torcedores - explica o empresário.

Fundador da VS4 Marketing, Victor consolidou-se no mercado desenvolvendo estratégias para atletas se posicionarem de forma eficaz, conectando-os ao público e a oportunidades comerciais. Mais do que um trabalho visual, ele aposta em um planejamento que valoriza a identidade de cada jogador, alinhado às tendências do mercado.

O mercado global de patrocínios esportivos movimentou aproximadamente US$ 77 bilhões em 2022, com projeções de alcançar US$ 116 bilhões até 2027. Esportes como futebol, automobilismo e basquete lideram em retorno para marcas patrocinadoras no ambiente digital.

No Brasil, o setor esportivo representava cerca de 2% do PIB antes da pandemia e mantém uma tendência de crescimento, com projeções indicando um aumento médio de 5% ao ano. Além disso, a influência digital dos atletas tornou-se crucial para marcas e clubes.

A VS4 Marketing atende nomes de destaque do futebol, como Nino, do Zenit, Marinho e Lucero, do Fortaleza, e Léo Pereira, do Flamengo, além de atletas promissores, como Dudu, do Athletico Paranaense. A empresa também atua no futebol feminino, adaptando estratégias às preferências específicas desse público.

- Tanto o retorno quanto o surgimento de Neymar impactaram o espetáculo fora de campo. É evidente que os atletas mais jovens se inspiram nele e percebem o marketing não apenas como um complemento, mas como uma necessidade. Hoje, um atleta precisa comunicar-se de forma estratégica, compreendendo que sua imagem impacta diretamente em sua carreira e nas oportunidades de negócios. Uma presença bem estruturada fora de campo aumenta as chances de atrair patrocínios e parcerias valiosas. A comunicação estratégica não é sobre vaidade, mas sobre profissionalismo e visão de mercado - destaca Sell.

O empresário reforça que, no cenário atual do futebol, o talento dentro de campo deve estar aliado a uma presença estratégica fora dele.

- O futebol moderno exige mais do que desempenho técnico. A construção de uma marca forte pode ser determinante para abrir novas portas na carreira de um atleta - conclui.

Como foi o jogo entre Corinthians e Santos?

Yuri Alberto foi o nome da vitória do Corinthians sobre o Santos por 2 a 1, na Neo Química Arena. O atacante marcou os dois gols do Timão na noite desta quarta-feira (12), garantindo a primeira vitória da equipe em clássicos na temporada. Guilherme descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Corinthians segue com a melhor campanha na classificação geral do Paulistão. Com a vaga garantida na próxima fase, a equipe soma 25 pontos. O Santos segue na terceira colocação do Grupo C, um ponto atrás da Portuguesa.

No sábado (15), o Corinthians enfrenta a Portuguesa, no Pacaembu, em confronto marcado para às 18h30 (de Brasília). No dia seguinte, o Santos encara o Água Santa, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Os jogos são válidos pela décima rodada do Paulistão.