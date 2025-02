O Shopping D, localizado no Canindé, zona Norte de São Paulo, abriu um ponto de venda para os ingressos do jogo entre Portuguesa e Corinthians. De 13 a 15 de fevereiro, os torcedores poderão adquirir seus ingressos no balcão localizado no Piso Térreo do shopping.

O balcão funcionará de acordo com os horários: no dia 13/02, das 14h às 22h; no dia 14/02, das 10 às 22h; no dia 15/02, das 10 às 16h.

As vendas abriram na última quarta-feira (12) para o público geral. O valor dos ingressos para a arquibancada da Lusa é de R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia-entrada). Para a arquibancada do Corinthians, os preços variam de acordo com o setor, distribuídos entre R$ 160,00, R$ 200,00 e R$ 250,00.

Corinthians

Norte - R$ 160 (meia R$ 80)

- R$ 160 (meia R$ 80) Leste - R$ 200 (meia R$ 100)

- R$ 200 (meia R$ 100) Oeste - Descoberta R$ 200 (meia R$ 100)

- Descoberta R$ 200 (meia R$ 100) Oeste - Coberta R$ 250 (meia R$ 175)

Portuguesa

Esplanada Leste - R$ 160 (meia R$ 80)

R$ 160 (meia R$ 80) Esplanada Oeste - R$ 160 (meia R$ 80)

Shopping em São Paulo será ponto de venda para ingressos para Portuguesa e Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Polêmica na venda dos ingressos de Portuguesa e Corinthians

O motivo da polêmica é quanto ao preço dos ingressos, que desagradaram a torcida corintiana. O presidente da maior organizada do Timão se posicionou e sugeriu uma possibilidade de boicote por conta dos valores.

- Bora boicotar esse jogo no Pacaembu, Fiel torcida? Aceitar esses valores é aceitar a elitização do futebol - escreveu nas redes sociais.

Onde assistir Portuguesa x Corinthians

Portuguesa e Corinthians se enfrentam neste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), no Pacaembu, em São Paulo. A partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol+ (streaming).