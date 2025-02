Globo sinaliza à Conmebol por mudança no contrato da Libertadores; entenda

As negociações para os direitos de transmissão da Copa Libertadores a partir de 2027 estão aquecendo o mercado de mídia esportiva no Brasil. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, do portal "f5", Globo, ESPN e Paramount já estão se posicionando para assegurar a cobertura do torneio, com negociações previstas para começar no segundo semestre deste ano. E a emissora carioca pretende investir ainda mais na competição.

A disputa promete ser acirrada entre as três, cada uma com seus planos de expansão e manutenção de direitos de transmissão. A Globo, que já possui os direitos de transmissão da Libertadores para a TV aberta, expressou à Conmebol o desejo de ampliar sua cobertura para o SporTV e para o Globoplay.

Por outro lado, a Disney, através da ESPN, não pretende abrir mão do seu principal pacote de transmissão da Libertadores. A empresa visa manter os bons resultados obtidos, especialmente na competição com o SporTV pela liderança entre os canais de TV por assinatura. Além disso, a transmissão ao vivo dos jogos de times brasileiros tem se mostrado um atrativo significativo para o Disney+.

A Paramount, após a fusão com a Skydance, demonstrou um renovado interesse pelo futebol. A empresa, que antes considerava abrir mão do contrato da Libertadores na América Latina, agora mostra à Conmebol um compromisso contínuo com o investimento no esporte.

Band e Globo fizeram proposta pela Copa Feminina

A Band entrou na disputa dos direitos de transmissão da Copa do Mundo feminina de 2027, que será sediada no Brasil. Globo, Cazé TV e ESPN, também enviaram propostas à entidade maior do futebol, para poderem transmitir o evento.

