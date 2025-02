Com o jogo entre Corinthians e Santos, válido pela nona rodada do Campeonato Paulista, desta quarta-feira (12), a CazéTV atingiu um pico de 4,8 milhões de espectadores simultâneos no YouTube e se tornou a transmissão de maior audiência do ano no canal do streamer Casimiro Miguel. Feliz com a conquista, o influenciador publicou o recorde em suas redes sociais.

- Uma noite histórica só poderia terminar de forma histórica. A CazéTV se orgulha de ter vocês ao nosso lado, tornando esse clássico ainda mais especial. Só podemos dizer obrigado. Sem vocês não estaríamos aqui. E, juntos, vamos por mais! - disse.

Em comparação com a TV aberta, a Record registrou média de 17,3 pontos, com picos de 20, das 21h30 às 23h36. A Globo, que exibia a novela e o BBB 25, registrou 16,2 pontos no mesmo intervalo. A competição foi particularmente intensa contra a novela "Mania de Você", com o futebol liderando a audiência por cerca de 10 minutos e superando o drama por dois pontos em determinado momento (19 contra 17), entre 22h15 e 22h25.

Como foi o jogo entre Corinthians e Santos?

Yuri Alberto foi o nome da vitória do Corinthians sobre o Santos por 2 a 1, na Neo Química Arena. O atacante marcou os dois gols do Timão na noite desta quarta-feira (12), garantindo a primeira vitória da equipe em clássicos na temporada. Guilherme descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Corinthians segue com a melhor campanha na classificação geral do Paulistão. Com a vaga garantida na próxima fase, a equipe soma 25 pontos. O Santos segue na terceira colocação do Grupo C, um ponto atrás da Portuguesa.

No sábado (15), o Corinthians enfrenta a Portuguesa, no Pacaembu, em confronto marcado para às 18h30 (de Brasília). No dia seguinte, o Santos encara o Água Santa, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Os jogos são válidos pela décima rodada do Paulistão.

