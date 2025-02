Viva Sorte entra no mercado do futebol e investe em gigantes da Série A

O mercado das bets no futebol brasileiro aponta para um horizonte crescente e cada vez mais empresas têm buscado clubes de destaques no cenário brasileiro para investir em patrocínios. Não à toa, 18 dos 20 clubes da Série A têm casas de aposta como patrocinadoras masters. Entre elas, a Viva Sorte, empresa de títulos de capitalização, expandiu seus negócios para se adequar ao cenário atual do mercado futebolístico do país.

Nas últimas semanas, a Viva Sorte Bet foi anunciada como patrocinadora master do Bahia, que rompeu contrato com a Esportes da Sorte. A parceria assinada por dois anos se tornou a maior da história do clube, ultrapassando os R$ 57 milhões investidos pela antiga mara em um contrato de três anos. O Esquadrão foi o primeiro time a estampar a empresa no espaço principal de sua camisa. O valor coloca a equipe na liderança entre os times do Nordeste com maior contrato de patrocínio na região.

Bahia fechou acordo com a Viva Sorte Bet pelos dois próximos anos. (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Na sequência, o Goiás também foi anunciado com um dos clubes patrocinados pela casa de aposta. A bet é uma vertente criada pela Viva sorte para atender o mercado brasileiro. Agora, a empresa tem um represente na Série A e outro na Série B nacional.

Patrocínio além da bet

A marca também tem buscado vincular seu nome fora do mercado das apotas. É o caso das parcerias com São Paulo, Santos, Corinthians e o próprio Neymar Jr, anunciado como uma espécie de embaixador da empresa de títulos de capitalização. Além do trio paulista, Fortaleza, Ceará, Sport e Vasco têm acordos assinados. Nesses caso, a Viva Sorte ocupa espaços menores na camisa das equipes e não é associada ao seu núcleo de bets.

Por isso, não impede que as equipes mantenham seus atuais contratos com as casas de aposta que anunciam no espaço master dos seus uniformes. Todos os clubes citados anteriormente são patrocinados por outras empresas de aposta.

Viva Sorte fechou patrocínio com o Santos após a chegada de Neymar. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O movimento retrata um movimento intenso de empresas que veem no futebol um mercado rentável e de expansão de suas marcas. Nesse caso específico, a ponto de criar uma vertente de negócio voltada para as apostas esportivas, que estão passando por um processo de regularização pelo Governo Federal, através do Ministério da Fazenda.