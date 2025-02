Corinthians vence o Santos em noite inspirada de Yuri Alberto

Yuri Alberto foi o grande nome da vitória do Corinthians sobre o Santos por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O atacante marcou os dois gols do Timão na noite desta quarta-feira (12), garantindo a primeira vitória da equipe em clássicos nesta temporada. Guilherme descontou para os visitantes.

continua após a publicidade

O duelo marcou um recorde de público em jogos do Corinthians na Neo Química Arena. Ao todo, 48.169 torcedores do Timão estiveram no estádio.

Com o resultado, o Timão segue com a melhor campanha na classificação geral do Paulistão. Com a vaga garantida para a próxima fase, o Corinthians soma 25 pontos no torneio. O Santos segue na terceira colocação do Grupo C, um ponto atrás da Portuguesa.

Como foi o jogo?

Foi dos pés do craque Neymar a primeira chance clara do jogo. Aos três minutos, o Santos conseguiu roubar a bola no campo de ataque, o camisa 10 do Peixe recebeu na área, finalizou, mas a bola saiu sem força para fora.

continua após a publicidade

Apesar do ânimo da Fiel, o Peixe teve o domínio no início da partida com chutes de Diego Pituca, para boa defesa do goleiro e Hugo Souza, e em uma bola rebatida na área, que Matheuzinho por pouco não jogou contra a própria meta. O Corinthians foi letal na primeira oportunidade clara que criou. Aos 16 minutos, após boa troca de passes, José Martínez cruzou e Yuri Alberto tomou a frente de Basso para finalizar e abrir o placar para o Timão.

Após o gol, o Corinthians passou a ter as melhores oportunidades ofensivas no clássico. O Santos respondeu aos 26 minutos, após vacilo da zaga do Timão, Neymar ficou com a bola na área, arriscou e Hugo Souza fez boa defesa.

continua após a publicidade

Aos 43 minutos, Garro deu um lindo lançamento para Memphis na grande área que ajeitou para Yuri Alberto, na pequena área, cabecear para o fundo das redes. A primeira etapa terminou com a vitória parcial do Corinthians por 2 a 0.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Timão voltou com o domínio da partida no segundo tempo. O trio ofensivo esbanjavam entrosamento e Memphis ficou perto de ampliar o placar com um chute de fora da área defendido por Brazão. Por outro lado, o Peixe tinha em Neymar as esperanças de reação, mas o camisa 10 não conseguiu vencer a marcação do Corinthians.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O Santos respondeu aos 34 minutos da etapa final. Escobar cruzou na medida para Guilherme deslocar Hugo Souza e diminuir o placar. O jogo terminou com a vitória do Corinthians pelo placar mínimo.

Yuri Alberto foi o artilheiro da noite na vitória do Timão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O que vem por aí?

No sábado (15), o Corinthians enfrenta a Portuguesa, no Pacaembu, em confronto marcado para às 18h30 (de Brasília). No dia seguinte, o Santos encara o Água Santa, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Os jogos são válidos pela décima rodada do Paulistão.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 1 SANTOS

9ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, às 21h35 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Yuri Alberto (16'/1ºT) (1-0); Yuri Alberto (43'/1ºT) (2-0); Guilherme (33'/2ºT) (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Matheuzinho (COR); Raniele (COR); Luan Peres (SAN); Tiquinho Soares (SAN); Zé Ivaldo (SAN); Ryan (COR); João Pedro (COR); André Ramalho (COR)

🔴 Cartão vermelho:

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, André Ramalho e Hugo; Raniele (Alex Santana), José Martínez (Ryan), Carrillo e Rodrigo Garro (Talles Magno); Memphis (Romero) e Yuri Alberto

SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; Léo Godoy (Escobar), Zé Ivaldo, João Basso (JP Chermont) e Luan Peres; Tomás Rincón, Pituca (Gabriel Bontempo) e Neymar (Soteldo); Thaciano, Guilherme e Tiquinho Soares