Premiação Libertadores 2026 bate valor recorde: veja quanto vale cada fase

A Conmebol anunciou a premiação da Libertadores 2026 e a competição continental terá um recorde de bonificação ao campeão do torneio. A copa continental terá um aumento de US$ 1 milhão no valor pago na final e mais de US$ 3 milhões a mais em comparação ao prêmio total que o vencedor desta edição pode levar. O acumulado pode ultrapassar R$ 171 milhões considerando todas as bonificações.

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A final desta temporada, que será em jogo único mais uma vez, paga ao vencedor US$ 25 milhões (R$ 129 milhões), contra US$ 24 recebidos pelo Flamengo com o título da temporada passada. Neste ano, a Conmebol também fez reajustes no valor pago a cada vitória conquistada na fase de grupos do torneio. O bônus saiu de US$ 330 mil para US$ 340 mil (R$ 1,75 milhão) nesta temporada.

As premiações por classificação são pagas desde as três fases preliminares do torneio, já disputadas nesta temporada, além dos bônus pagos da fase de grupos em diante. A única que tem o valor pago por vitória é no chaveamento dos grupos.

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A Conmebol faz um investimento recorde para esta temporada na Libertadores. No total, a entidade tem um custo de US$ 220 milhões, ou R$ 1,13 bilhão na cotação atualizada, distribuídos em premiações e incentivos aos clubes ao longo da competição. O crescimento nos valores vem sendo registrado sequencialmente desde ao longo da última década. Considerando os valores repassados entre Libertadores e Sul-Americana, há um aumento de 439% em premiações pagas.

Veja a premiação da Libertadores a cada fase

Fase preliminar 1: US$ 400 mil (R$ 2,06 milhões)

US$ 400 mil (R$ 2,06 milhões) Fase preliminar 2: US$ 500 mil (R$ 2,58 milhões)

US$ 500 mil (R$ 2,58 milhões) Fase preliminar 3: US$ 600 mil (R4 3,09 milhões)

US$ 600 mil (R4 3,09 milhões) Fase de grupos: US$ 1 milhão + US$ 340 mil a cada vitória conquistada

US$ 1 milhão + US$ 340 mil a cada vitória conquistada Oitavas de final: US$ 1,25 milhão(R$ 6,45 milhões)

US$ 1,25 milhão(R$ 6,45 milhões) Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,77 milhões)

US$ 1,7 milhão (R$ 8,77 milhões) Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,87 milhões)

US$ 2,3 milhões (R$ 11,87 milhões) Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36,12 milhões)

US$ 7 milhões (R$ 36,12 milhões) Campeão: US$ 25 milhões (R$ 129,06 milhões)

Flamengo faturou uma premiação milionária com a Libertadores 2025. (Foto: Luis ACOSTA/AFP)

Valor da Libertadores fica longe do prêmio da Champions

Apesar do crescimento constante e do valor recorde de premiação nesta temporada, a Libertadores ainda distribui uma bonificação bem abaixo do que a "concorrente" Champions League, torneio continental de equipes europeu. Considerada a maior competição de clubes do mundo, a copa da Uefa investe 15 vezes mais do que a Conmebol em premiação.

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O torneio teve seus valores alavancados por conta do novo formato que estreou no ano passado. Mais clubes, mais jogos e mais exposição para as marcas parceiras, o que ajudou no crescimento do valor de premiação. Isso impactou em quanto cada time recebe para disputar o torneio, que começa em 18,6 milhões de euros, pouco mais de R$ 110 milhões na cotação atual. Isso representa quase o valor pago ao campeão da Libertadores.

A Champions League também paga bonificações por resultado bem mais pesadas. Na fase de liga, cada vitória representa 2,1 milhões de euros (R$ 12,5 milhões) extras, além de 700 mil euros (R$ 4,18 milhões) por empate conquistado na fase de pontos corridos do torneio.