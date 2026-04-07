Libertadores de volta: redação do L! analisa caminho dos brasileiros

Ao todo, o Brasil terá seis representantes na atual edição da Libertadores. São eles: Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Mirassol e Corinthians. Com o início da fase de grupos da competição batendo na porta, a redação do Lance! se reuniu para analisar e projetar a participação dos clubes brasileiros na Liberta.

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📆Datas de estreia dos brasileiros na fase de grupos da Libertadores

Nesta terça-feira (7), Fluminense e Cruzeiro visitam seus adversários Deportivo La Guaira e Barcelona de Guayaquil, às 19h e 21h, respectivamente. Na quarta (8), o Flamengo visita o Cusco e o Palmeiras o Junior Barranquilla, ambos às 21h30. Antes, às 19h, o Mirassol joga contra o Lanús.

O Corinthians só joga na quinta-feira (9), às 21h, contra o Platense, também fora de casa.

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Quem pegou o grupo mais difícil?

Os dois clubes mais votados nessa categoria foram Cruzeiro e Mirassol (estreante na Libertadores). Os repórteres do Lance! destacaram a dificuldade da missão do clube mineiro e do paulista, que encaram 'pedreiras' como o Boca Juniors, a LDU e o Lanús, já na fase de grupos.

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🔵O Cruzeiro está no Grupo D, com Boca Juniors (Argentina), Universidad Católica (Chile) e Barcelona (Equador).

🟡O Mirassol está no grupo G, com LDU (Equador), Lanús (Argentina) e Always Ready (Bolívia).

Somados, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Corinthians receberam apenas 12% dos votos.

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🏆Redação elege favorito

Quando o assunto é a Libertadores 2026, o domínio rubro-negro se fez presente, porém, com uma disputa mais equilibrada. O Flamengo liderou a votação com 50% das escolhas, novamente apontado como o time a ser batido no continente. O Palmeiras apareceu em segundo lugar, com 20%, confirmando seu status de competitividade e presença constante entre os favoritos.

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Outro clube brasileiro mencionado entre os favoritos foi o Fluminense, que vive ótimo momento sob o comando de Luis Zubeldía.

Grupos dos brasileiros na Libertadores

Grupo A:

Flamengo

Estudiantes

Cusco

Independiente Medellín

Grupo C:

Fluminense

Bolívar

Deportivo La Guaira

Independiente Rivadavia

Grupo D:

Boca Juniors

Cruzeiro

Universidad Católica

Barcelona (EQU)

Grupo E:

Peñarol

Corinthians

Independiente Santa Fé

Platense

Grupo F:

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior Barranquilla

Sporting Cristal

Grupo G:

LDU

Lanús

Always Ready

Mirassol