Libertadores de volta: redação do L! analisa caminho dos brasileiros
Competição retoma nesta terça-feira (7), com dois brasileiros em campo
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Ao todo, o Brasil terá seis representantes na atual edição da Libertadores. São eles: Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Mirassol e Corinthians. Com o início da fase de grupos da competição batendo na porta, a redação do Lance! se reuniu para analisar e projetar a participação dos clubes brasileiros na Liberta.
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📆Datas de estreia dos brasileiros na fase de grupos da Libertadores
Nesta terça-feira (7), Fluminense e Cruzeiro visitam seus adversários Deportivo La Guaira e Barcelona de Guayaquil, às 19h e 21h, respectivamente. Na quarta (8), o Flamengo visita o Cusco e o Palmeiras o Junior Barranquilla, ambos às 21h30. Antes, às 19h, o Mirassol joga contra o Lanús.
O Corinthians só joga na quinta-feira (9), às 21h, contra o Platense, também fora de casa.
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Quem pegou o grupo mais difícil?
Os dois clubes mais votados nessa categoria foram Cruzeiro e Mirassol (estreante na Libertadores). Os repórteres do Lance! destacaram a dificuldade da missão do clube mineiro e do paulista, que encaram 'pedreiras' como o Boca Juniors, a LDU e o Lanús, já na fase de grupos.
🔵O Cruzeiro está no Grupo D, com Boca Juniors (Argentina), Universidad Católica (Chile) e Barcelona (Equador).
🟡O Mirassol está no grupo G, com LDU (Equador), Lanús (Argentina) e Always Ready (Bolívia).
Somados, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Corinthians receberam apenas 12% dos votos.
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🏆Redação elege favorito
Quando o assunto é a Libertadores 2026, o domínio rubro-negro se fez presente, porém, com uma disputa mais equilibrada. O Flamengo liderou a votação com 50% das escolhas, novamente apontado como o time a ser batido no continente. O Palmeiras apareceu em segundo lugar, com 20%, confirmando seu status de competitividade e presença constante entre os favoritos.
Outro clube brasileiro mencionado entre os favoritos foi o Fluminense, que vive ótimo momento sob o comando de Luis Zubeldía.
Grupos dos brasileiros na Libertadores
Grupo A:
Flamengo
Estudiantes
Cusco
Independiente Medellín
Grupo C:
Fluminense
Bolívar
Deportivo La Guaira
Independiente Rivadavia
Grupo D:
Boca Juniors
Cruzeiro
Universidad Católica
Barcelona (EQU)
Grupo E:
Peñarol
Corinthians
Independiente Santa Fé
Platense
Grupo F:
Palmeiras
Cerro Porteño
Junior Barranquilla
Sporting Cristal
Grupo G:
LDU
Lanús
Always Ready
Mirassol
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