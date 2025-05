NFL anuncia entrada de dois times no programa de mercados globais

A NFL anunciou nesta terça-feira (20) a expansão de seu Programa de Mercados Globais (GMP), e o Brasil ganhou mais dois representantes: o Philadelphia Eagles, atual campeão do Super Bowl, e o Detroit Lions. As duas franquias agora têm direitos de marketing no país, ao lado de Miami Dolphins e New England Patriots.

Com isso, os Eagles reforçam ainda mais sua ligação com o Brasil. O time da Filadélfia foi um dos protagonistas do primeiro jogo oficial da NFL em solo brasileiro, na abertura da temporada de 2024, contra o Green Bay Packers, em São Paulo. Já os Lions chegam sem histórico com o país, mas após uma forte campanha em 2024–25, quando foram a melhor equipe da Conferência Nacional (NFC), embora tenham caído nos playoffs.

Entenda o Programa de Mercados Globais da NFL

Equipe do Eagles comemora touchdown em SuperBowl

O Programa de Mercados Globais permite que as franquias promovam ações comerciais, eventos com fãs e iniciativas de flag football em territórios específicos fora dos Estados Unidos. Os Dolphins, por exemplo, já organizaram festas de exibição de jogos no Brasil e até anunciaram uma escolha de Draft aos pés do Cristo Redentor — com participação de Filipe Luís, à época no Flamengo.

Curiosamente, os dois times que vão se enfrentar em São Paulo no dia 5 de setembro, Chiefs x Chargers, não têm o Brasil como mercado global. Os Chargers só atuam fora dos EUA na Grécia, e os Chiefs têm presença na Alemanha, Áustria, México, Reino Unido e outros países europeus — mas não por aqui.

A NFL também anunciou que, com as chegadas de Bills e Bengals no Canadá, e Titans na Irlanda, todas as 32 franquias da liga agora têm pelo menos um país como mercado internacional.