Campeão da Bundesliga na temporada 2023/24, o Bayer Leverkusen inaugurou sua primeira academia de formação no Brasil, localizada em São Paulo. Batizada de Bayer 04 Football Academy, a escola iniciou seus trabalho a capital paulista em um evento de inauguração no sábado (5) e é liderada pelo tetracampeão mundial Paulo Sérgio, que vestiu a camisa do clube alemão entre 1993 e 1997.

O projeto tem como objetivo formar atletas entre 5 e 15 anos idade e ajudará na formação de 300 alunos. Os treinadores escolhidos para comandar o projeto de formação também receberam capacitações do próprio Bayer Leverkusen, para que atendam às expectativas propostas pela equipe alemã. Paulo Sergio destaca que a academia proposto pelo clube não só pretende formar na parte técnica, mas também cumprir um papel social com as crianças e adolescentes.

- Nós temos um trabalho focado no social também, onde um percentual dos garotos que estiverem na escolinha virão de projetos sociais. Então, tudo isso é um trabalho em conjunto, não só com o Bayer Leverkusen, mas também com a Bundesliga. Então, eu creio que é um projeto muito abrangente, é um projeto onde tem tudo para marcar uma grande história e será muito seleto - destacou o ex-jogador, que vestiu a camisa do Corinthians no futebol brasileiro.

O tetracampeão mundial com o Brasil destacou que os atletas também receberão aulas de alemão, com o intuito de aproximar a cultura dos dois países. A ideia é que o trabalho feito em solo brasileiro siga a filosofia aplicada no exterior, em um clube de tradição na Bundesliga e que vive há alguns anos um período de ascensão, com título da liga e copa nacional sob o comando de Xabi Alonso.

- Antes de nós começarmos esse projeto, eu levei os treinadores para a Alemanha, peguei os diretores que hoje estão no projeto e também levei para lá para que eles pudessem conhecer a metodologia alemã. Nós conversamos com psicólogos das categorias de base do Bayer Leverkusen e a ideia lá é, primeiro, focar no garoto e no ser humano. Então, hoje, há algo muito importante no Leverkusen que me chamou muita atenção, que é o fato de que todos os envolvidos dentro do Bayer Leverkusen estão envolvidos também com a escola - completou.

Academia do Bayer Leverkusen foi inaugurada em São Paulo. (Foto: Bayer Leverkusen/Divulgação)

Mauro Silva, volante que também foi campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, atua hoje como vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF) e esteve no evento de lançamento da Bayer 04 Academy na capital paulista. O gestor destacou que a possibilidade de ter uma escola com o papel de formadora no Brasil é um sinal positivo para as futuras gestações do futebol brasileiro.

- Eu vejo esse projeto com muita satisfação, com muita alegria, eu fui formado num clube que estava muito preocupado com a formação integral. (...) O "plano A" tem que ser escola, tem que ser estudar, tem que ser disciplina, tem que aprender os valores do esporte e depois talvez algum vai se tornar um jogador de alto nível, mas são poucos, então eu acho que um projeto como esse, que está preocupado com a inclusão social, é fundamental - explicou Mauro Silva.

Da academia do Leverkusen à Seleção Brasileira

A chegada da academia ao Brasil também sinaliza um interesse do Bayer Leverkusen no futebol brasileiro. A atuação do clube no país abre portas para jovens jogadores que sonham em, um dia, atuar na Europa. O time alemão já contou com alguns nomes brasileiros ao longo da sua história. Além de Paulo Sérgio, que teve passagem marcante, a equipe já contou com nomes como Zé Elias, Renato Augusto, Zé Roberto, Lúcio e Paulinho, por exemplo.

Atualmente, o lateral direito Arthur, formado no América Mineiro, defende o clube alemão e já defendeu a Seleção Brasileira. Foi convocado para disputar um amistoso com a Seleção Brasileira contra Marrocos, em março de 2023. O jogador esteve na inauguração da academia em São Paulo e falou sobre as perspectivas de voltar a defender a amarelinha jogando no futebol alemão, principalmente sob o comando de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo de 2026.

- Com certeza que tenho expectativa [de voltar a jogar pelo Brasil]. Trabalhar firme para isso porque é um sonho. E é uma oportunidade nova também para nós, brasileiros ter um treinador tão vencedor como o Ancelotti aqui na Seleção. Eu tenho certeza que vai agregar muito no crescimento da nossa Seleção e conquistar novos títulos também - afirmou.

Zé Elias, que teve rápida passagem pelo Leverkusen na temporada 1996/97, vê a trajetória até o Mundial de 2026 como um dos desafios mais difíceis para o técnico Carlo Ancelotti e para o elenco brasileiro. O ex-jogador destacou o poder da qualidade individual da Seleção como uma ferramenta que ajudará no desenvolvimento do trabalho.

- Ele tem mais alguns jogos pela frente para tentar montar essa equipe. Ele tem um trabalho muito difícil, se não o trabalho mais difícil da vida dele até hoje da carreira. A Seleção Brasileira é uma seleção que tem bons valores individuais, mas esses bons valores individuais já estão acostumados a enfrentar os grandes

valores individuais da Europa, então isso não é mais surpresa. Então acho que ele vai ter que ir, vai ter um

trabalho enorme para frente. Eu particularmente não estou 100% confiante que o Brasil possa chegar e ir até a final - destacou Zé Elias.