NFL terá duelo de R$ 56 bilhões no Brasil; compare os valores

A temporada 2025 da NFL terá um início histórico em solo brasileiro. A liga anunciou que Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers vão se enfrentar no dia 5 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo, marcando a segunda partida da liga de futebol americano dos EUA realizada no Brasil.

O confronto entre os dois rivais da AFC Oeste vai muito além das quatro linhas: será um duelo bilionário fora de campo.

Segundo a revista Forbes, os Chargers são avaliados em US$ 5,1 bilhões (R$ 28,76 bilhões), enquanto os Chiefs têm valor de mercado estimado em US$ 4,85 bilhões (R$ 27,34 bilhões). Juntas, as franquias somam cerca de R$ 56 bilhões em valor de mercado.

📊 Avaliação das franquias (Forbes)

Time Avaliação em US$ Valor em R$ Los Angeles Chargers US$ 5,1 bilhões R$ 28,76 bilhões Kansas City Chiefs US$ 4,85 bilhões R$ 27,34 bilhões Total do confronto US$ 9,95 bi R$ 56,1 bilhões

Apesar dos valores impressionantes, as duas equipes não estão entre as mais valiosas da NFL. Os Chargers aparecem na 20ª posição e os Chiefs na 24ª, em uma lista liderada pelos Dallas Cowboys, avaliados em US$ 10,1 bilhões (R$ 56,96 bilhões) — a franquia esportiva mais valiosa do mundo.

🏈 Astros em campo (e nos bastidores)

O Kansas City Chiefs é o time mais dominante da NFL nos últimos anos, com cinco participações em Super Bowl nas últimas seis temporadas e três títulos conquistados. A equipe é liderada por Patrick Mahomes, tricampeão do Super Bowl e três vezes eleito MVP da liga, além do astro Travis Kelce, que ganhou ainda mais notoriedade com seu relacionamento com Taylor Swift.

Do outro lado, os Chargers contam com Justin Herbert, um dos quarterbacks mais talentosos da nova geração, e tentarão surpreender no palco brasileiro.

