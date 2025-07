Premiação da VNL feminina pode ultrapassar US$ 1 milhão

A terceira e última semana da fase classificatória da VNL feminina começa nesta quarta-feira (9) e se estende até domingo (13), em Chiba, no Japão. Na temporada passada, a equipe campeã levou para casa US$ 1 milhão (equivalente a R$ 5.420.000,00 na cotação atual), a vice-campeã recebeu US$ 500.000 (cerca de R$ 2.710.000,00), e o terceiro lugar faturou US$ 300.000 (aproximadamente R$ 1.626.000,00), além de prêmios individuais para os jogadores de destaque.

O valor exato da premiação em 2025 ainda não foi revelado oficialmente, mas deve seguir uma faixa semelhante à de 2024, com possíveis ajustes. Nos prêmios individuais, a MVP (jogadora mais valiosa da liga) recebe US$ 30.000 (cerca de R$ 162.600,00 na cotação atual).

Brasil x República Dominicana, pela VNL feminina 2025 (foto: volleyballworld)

Além da MVP, o melhor jogador de cada posição também recebe um percentual da premiação:

Melhor Levantador: US$ 10.000 (R$ 47,9 mil)

US$ 10.000 (R$ 47,9 mil) Melhor Oposto: US$ 10.000 (R$ 47,9 mil)

US$ 10.000 (R$ 47,9 mil) Melhor Bloqueador: US$ 10.000 (R$ 47,9 mil)

US$ 10.000 (R$ 47,9 mil) Melhor Líbero: US$ 10.000 (R$ 47,9 mil)

Se a competição terminasse hoje, a central brasileira Júlia Kudiess dividiria o título de melhor bloqueadora com a sérvia Kurtagic.

A seleção que terminar a VNL com mais Green Cards — cartões aplicados quando uma jogadora se acusa de ter cometido alguma infração, evitando desperdiçar desafios e gerar conflitos — também recebe US$ 30.000 (R$ 162.600,00 na cotação atual).

Brasil estreia contra a Bulgária

A estreia será contra a Bulgária, que atualmente está na 13ª colocação e venceu apenas três partidas nas últimas semanas. Esta será a seleção de pior posicionamento na tabela que o Brasil enfrentará nesta fase. Nos últimos 10 anos, as equipes se enfrentaram cinco vezes, todas vencidas pela Seleção comandada por Zé Roberto. A única vitória búlgara ocorreu em 2013, no Grand Prix.