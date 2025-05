Bortoleto treina para Mônaco após resultado frustrante em Ímola

Gabriel Bortoleto afirmou estar focado na preparação para o GP de Mônaco após um fim de semana difícil na Emília-Romagna. O brasileiro não conseguiu avançar ao Q2, fez uma classificação razoável, mas enfrentou dificuldades na corrida e terminou na 18ª posição — à frente de Esteban Ocon e Andrea Kimi Antonelli, que abandonaram a prova.

continua após a publicidade

— A semana passada não foi exatamente como eu esperava, mas ainda há alguns pontos positivos, especialmente em termos de ritmo. Estou ansioso para voltar à pista e dar tudo de mim — declarou o piloto ao "Motorsport".

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mesmo com o calendário apertado — esta é a segunda etapa de uma rodada tripla — Bortoleto encontrou tempo para visitar a sede da Sauber, em Hinwil, na Suíça, onde utilizou o simulador da equipe como parte da preparação para Mônaco.

continua após a publicidade

— A equipe tem trabalhado muito nos bastidores para nos prepararmos, e eu estive em Hinwil, fazendo algumas voltas no simulador depois de Ímola. — completou.

➡️ Fórmula 1 não deve renovar contrato com a Band, diz colunista

Animado com o desafio do circuito urbano mais tradicional da Fórmula 1, Bortoleto destacou o significado especial da etapa monegasca:

— É ótimo correr em Mônaco. A atmosfera, a história e o desafio tornam esse fim de semana realmente icônico. — disse.

Gabriel Bortoleto no GP da Emilia-Romagna, na Itália (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

➡️ Galvão Bueno volta à transmissão da F1 após seis anos; saiba quando

Bortoleto e Mônaco

Apesar de ser sua primeira participação na F1 em Mônaco, Gabriel já possui experiência no circuito, tendo competido na Fórmula 3 em 2023 e na Fórmula 2 no ano passado. A pista de Mônaco, com apenas 3.337 metros de extensão, é conhecida por suas curvas estreitas, subidas, descidas e o famoso túnel, apresentando desafios únicos para os pilotos.

continua após a publicidade

Relembre prova de Mônaco em 2024

No ano passado, Max Verstappen foi o vencedor da corrida. O pódio teve dobradinha da Red Bull. Foi a primeira corrida da temporada em que Max Verstappen não fez a volta mais rápida da prova.

PÓDIO: Charles Leclerc (1º), Oscar Piastri (2º) e Carlos Sainz (3º)

POLE POSITION: Charles Leclerc (1:11.584)

VOLTA MAIS RÁPIDA: Lewis Hamilton (1:14.165)

Horário e onde assistir à corrida

➡️ Sexta-feira, 23 de maio

🏎️ Treino livre 1: 8h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 2: 12h — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 24 de maio

🏎️ Treino livre 3: 7h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 25 de maio

🏎️ Corrida: 10h — Band e F1TV

*Horários de Brasília