Galvão Bueno volta à transmissão da F1 após seis anos; saiba quando

Galvão Bueno está de volta às transmissões da Fórmula 1 (F1) no Brasil. O narrador da Band não aparece em uma prova desde 2019, quando a categoria era transmitida na TV Globo. Em 2025, o narrador deve assumir a posição de comentarista, enquanto Sérgio Mauricio fica com o microfone principal da transmissão. O anúncio foi feito por Sérgio Mauricio durante a transmissão do GP da Emilia-Romagna, neste domingo (18).

A volta de Galvão Bueno à Fórmula 1 será no Grande Prêmio de Mônaco, nas ruas de Monte Carlo. A prova está marcada para o próximo domingo, às 10h (de Brasília). A prova é uma das mais tradicionais da F1 e acontece no mesmo dia que as 500 Milhas de Indianápolis, da Fórmula Indy.

Por mais que esteja na transmissão, Galvão será, provavelmente, o comentarista da prova, se juntando a Max Wilson, Reginaldo Leme e Felipe Giaffone. Sérgio Mauricio, narrador fixo da Fórmula 1 na Band desde 2021, deve seguir como voz principal da categoria.

Galvão Bueno e Reginaldo Leme na Fórmula 1 (Foto: Reprodução)

A participação de Galvão Bueno já era prevista, o narrador deve aparecer em outras oportunidades, priorizando as provas mais históricas do campeonato de automobilismo.

Galvão está há seis anos longe da F1

A última corrida de Fórmula 1 narrada por Galvão Bueno foi o Grande Prêmio do Brasil de 2019, em Interlagos — à época, o narrador e a categoria eram da Globo. Em 2020, o narrador ficou longe dos microfones por conta da pandemia de Covid-19, quem assumiu a narração foi Cleber Machado, com aparições de Everaldo Marques e Sérgio Mauricio (nas corridas do SporTV).

Galvão Bueno na Band (Foto: Renato Pizzutto/Band)

Em 2021, a Globo não renovou com a Fórmula 1 e categoria foi para a Band, assim como Sérgio Maurício e a repórter Mariana Becker. Com a volta de Galvão Bueno à Band, era esperado que ele voltasse a narrar provas, mas a opção foi descartada pela Band, que deixou o narrador apresentando o "Galvão e Amigos", programa semanal da emissora.