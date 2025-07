Qual o salário de Mikey Johnston, alvo do Flamengo, na Inglaterra?

O Flamengo negocia a contratação de um reforço para o restante da temporada 2025: o atacante irlandês Mikey Johnston, de 26 anos, que atuou pelo West Bromwich na última temporada da Championship, a segunda divisão inglesa. O jogador é esperado no Rio de Janeiro para realizar exames e assinar contrato.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo o site britânico Express & Star, o negócio será fechado por cerca de 5 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 37 milhões na cotação atual), com possibilidade de aumento por meio de bônus atrelados a metas.

💷 Salário e valor de mercado de Johnston

O atacante irlandês tem atualmente um salário bruto anual de 650 mil libras no West Brom, de acordo com o site Capology. Convertendo para reais com a cotação atual da libra:

continua após a publicidade

Salário anual : R$ 4,81 milhões

: R$ 4,81 milhões Salário mensal: R$ 400 mil

Ou seja, mesmo com uma possível valorização salarial no Flamengo, ele receberia menos que outros atacantes do elenco rubro-negro, como Michael e Cebolinha, por exemplo.

Em contrapartida, segundo o Transfermarkt, o valor de mercado de Mikey Johnston é de 3 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 19,2 milhões. Isso indica que o Rubro-Negro pagará quase o dobro do valor atual de mercado para contar com o jogador.

continua após a publicidade

Caso confirmada, a contratação marca uma aposta internacional do Flamengo, que tenta diversificar seu elenco com nomes menos óbvios, mas com potencial de crescimento e revenda.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.