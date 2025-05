Jogador da NFL ‘antecipa’ anúncio oficial de jogo no Brasil

Durante participação no podcast “New Heights”, apresentado ao lado do irmão Jason Kelce, o tight end Travis Kelce confirmou que jogará no Brasil na semana 1 da temporada 2025/26 da NFL. A partida será no dia 5 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo.

A declaração foi feita antes do anúncio oficial da NFL, que ainda não confirmou o adversário do Los Angeles Chargers no duelo de abertura internacional. A informação, no entanto, já havia sido antecipada pelo perfil @oQuarterback na rede social “X” e confirmada pelo “Lance!”.

— Isso só sai na quarta-feira… Sim, com certeza tocaremos no Brasil — disse Kelce no episódio do podcast, publicado nesta quarta (14).

Ele também brincou com o clima brasileiro, já prevendo dificuldades com o calor.

— Estarei lá, não para fazer um podcast. Estarei jogando futebol no calor do c******” — afirmou.

A previsão para São Paulo em setembro é de temperaturas próximas aos 27°C, algo que preocupa o jogador:

— Tem algo especial em chegar perto do Equador. Não quero vestir um uniforme de futebol americano fazendo isso. — disse.

Apesar da reclamação com o clima, Kelce garantiu que estará pronto:

— Se estiver quente e úmido, como eu esperava, vou ficar péssimo. Mas vamos dar um jeito de vencer. — finalizou.

NFL no Brasil em 2025

Justin Herbert é a principal estrela do Los Angeles Chargers (Foto: Reprodução / Instagram)

Após o sucesso do jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers em 2024, a NFL realizará mais uma partida no Brasil. Em janeiro, o Lance! publicou com exclusividade que o Los Angeles Chargers seria o mandante do jogo na Neo Química Arena, informação confirmada pela liga em fevereiro.

Em março, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou que a liga de futebol americano irá realizar um jogo na cidade em 2026. A NFL, por sua vez, desmentiu as falas do político e reafirmou o compromisso com São Paulo. O Lance!, no entanto, apurou que há conversas em andamento por uma partida na capital fluminense no próximo ano.