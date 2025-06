Mundial de Clubes: veja salário milionário de Giroud no LAFC

Flamengo e LAFC se enfrentam nesta terça-feira (24), às 22h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo D do Mundial de Clubes da Fifa. O duelo será disputado no Camping World Stadium, em Orlando. O Rubro-Negro já garantiu classificação antecipada e a liderança da chave. Já o LAFC está eliminado após duas derrotas.

Mesmo sem valer vaga, a partida terá em campo um dos nomes mais conhecidos do futebol mundial: o atacante Olivier Giroud, campeão da Copa do Mundo de 2018 com a seleção francesa.

💰 Salário milionário no futebol dos EUA

Giroud é hoje o segundo jogador mais bem pago do LAFC. De acordo com o site Capology, o francês recebe um salário anual de US$ 2,8 milhões (cerca de R$ 15,4 milhões). Ele só fica atrás de Denis Bouanga, que lidera a folha com US$ 2,92 milhões por ano (R$ 16,1 milhões).

Aos 38 anos, Giroud chegou ao clube de Los Angeles após encerrar sua passagem pelo Milan. Antes, brilhou por Arsenal, Chelsea e Montpellier. No currículo, além do título mundial, soma uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa e quatro títulos da Copa da Inglaterra.

📊 Veja outros salários do elenco do LAFC:

Denis Bouanga – US$ 2,92 milhões

– US$ 2,92 milhões Olivier Giroud – US$ 2,8 milhões

– US$ 2,8 milhões Marlon – US$ 1,35 milhão

– US$ 1,35 milhão Aaron Long – US$ 1,26 milhão

– US$ 1,26 milhão Hugo Lloris – US$ 350 mil

⚽ Conclusão

O investimento no nome de Giroud reforça a proposta do LAFC de aliar estrelas internacionais ao mercado esportivo e midiático de Los Angeles. Mesmo fora das oitavas, o clube segue como a franquia mais valiosa da MLS — avaliada em US$ 1,25 bilhão pela Forbes.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.