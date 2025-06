Palmeiras termina fase de grupos do Mundial com valor milionário de premiação

Foi no sufoco, mas o Palmeiras saiu do confronto contra o Inter Miami na noite de segunda-feira (23) com um empate por 2 a 2 e garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa. O resultado deixou o alviverde na primeira posição com uma campanha de dois empates e uma vitória. Agora, enfrenta o Botafogo na próxima fase. Para além da comemoração pelos resultados conquistados dentro de campo, a torcida palmeirense também pode comemorar pelo retorno financeiro obtido pela equipe.

O clube já havia acumulado uma premiação relevante nas duas primeiras rodadas da fase de grupos da competição. A Fifa determinou um sistema de pagamento neste Mundial de Clubes que envolve cotas fixas e outras que são conquistadas a partir dos resultados de cada partida. No total, somando os três resultados conquistados na etapa inicial, o Palmeiras faturou US$ 4 milhões, o que corresponde a R$ 22 milhões.

A vaga nas oitavas soma uma cifra ainda maior. A classificação às oitavas de final paga a cada clube mais US$ 7,5 milhões, ou R$ 41,2 milhões. Somado a esse número, o Palmeiras também já havia garantido o valor fixo pago pela entidade máxima do futebol, que é de US$ 15,2 milhões (R$ 83 milhões).

Ou seja, somando todos os valores conquistados pelo Palmeiras no Mundial de Clubes nesta primeira fase, o alviverde parte para a disputa do mata-mata com US$ 26,7 milhões (R$ 147 milhões) em bônus de premiação.

Palmeiras bateu o Al-Ahly na segunda rodada do Mundial de Clubes. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Impacto nas receitas do Palmeiras

O valor arrecado pelo Palmeiras tem um peso relevante no objetivo do clube em atingir R$ 1 bilhão em receitas ao fim da temporada. Pelo segundo ano consecutivo, o alviverde pode quebrar a marca no faturamento. O dinheiro é definido como um bônus, isso porque os valores não foram incluídos no balanço esportivo do time, que foi finalizado antes da Fifa determinar os valores da competição.

Segundo a previsão orçamentária divulgada pelo clube, a expectativa é de um faturamento de R$ 1,038 bilhão no ano, com superávit estimado em pouco mais de R$ 12 milhões. Em 2024, o montante alcançou R$ 1,2 bilhão.

Divisão da premiação do Mundial de Clubes

Por continente

Clubes europeus: de 12,81 milhões de dólares a 38,19 milhões de dólares

Clubes sul-americanos: 15,21 milhões de dólares

Clubes da Concacaf: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Ásia: 9,55 milhões de dólares

Clubes da África: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Oceania: 3,58 milhões de dólares

Por desempenho esportivo