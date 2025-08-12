Lance! no Rio Innovation Week: confira a programação desta terça

Começa nesta terça-feira (12) o Rio Innovation Week, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação da América Latina. Na edição 2025, o Lance! terá uma programação especial em seu palco, o Sportech, que terá como mote "Um Lance muda tudo. A inovação também". O estande tem como objetivo abordar o mercado de tecnologia e entretenimento através do universo esportivo, com painéis ao longo dos quatro dias de evento.

O primeiro dia aborda temas como as Olimpíadas, jogos Pan-Americanos, futebol feminino, Copa do Mundo de 2026 e esportes internacionais. Os debates também abordam discussões atuais no meio do esporte brasileiro, como a implementação do fair-play financeiro no futebol do país, apresentação que contará com o CEO do Lance!, Paulo Ganime.

O estande do Lance! também apresentará ao público alguns dos produtos do grupo, como o Arquiba, aplicativo voltado para a experiência de torcedores no estádio, e o Sócio Lance!, programa de assinatura de pontos e recompensas.

Confira a programação do Lance! no Rio Innovation Week

11h - Planos para o esporte no Brasil (palco do Lance!) 11h30 - Sebastian Vettel (Kobra 1º piso - palco 32) 12h - Esporte e emoção no centro da experiência de viagem (Kobra 1º Piso) - Com Virna, Ricardo Rocha 13h - Olimpíada é o ano todo (palco do Lance!) 13h - Revolução de IA no audiovisual (Armazém 5 - Arca Hub) 14h - Pan no Rio (palco do Lance!) 15h - Copa do Mundo Feminina (palco do Lance!) 16h - Copa do Mundo (palco do Lance!) 16h - Rebeca Andrade (Kobra 1º piso - palco 32) 17h - COP 30 no Brasil: o que esperar (Kobra 1º Piso - Palco 24) 18h - NFL (palco do Lance!) 19 - Manu Citi (Se parar o sangue esfria) (Kobra 1º piso - palco 32)

O que é a Rio Innovation Week

A Rio Innovation Week é o evento de tecnologia e inovação da América Latina. A feira busca estimular o empreendedorismo através de setores como o tecnológico, de inovação e o esportivo, além de montar uma programação pautada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, garantindo assim a responsabilidade na promoção de um futuro inclusivo e economicamente sustentável.

A ideia é gerar negócios e dar oportunidade para empreendedores de diversos níveis expadirem seus mercados. Em 2024, reuniu grandes nomes do ecossistema de Tecnologia e Inovação, além de membros dos diferentes setores da economia que compõem as 37 conferências que fizeram parte do projeto.

Neste ano, a expectativa é que 22 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados no evento, um aumento de 10% em relação ao ano passado. Dentro do espaço de 90 mil metros quadrados, 40 palcos simultâneos serão ocupados por palestrantes de diferentes segmentos.