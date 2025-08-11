Rio Innovation Week: palco do Lance! une esporte e inovação em painéis exclusivos

O Rio Innovation Week 2025 (RIW), que acontece de 12 a 15 de agosto, no Píer Mauá, Rio de Janeiro, está com uma programação de peso ao conectar tecnologia, negócios, impacto social e futuro. O tema central do evento este ano é “Um olhar através da Ética”, com foco em inovação com responsabilidade, inclusão e impacto positivo. O Lance! estará presente ao longo dos quatro dias de programação com um palco exclusivo, o Sportech, que promove debates que unem o esporte e a inovação.

Sob curadoria do Lance!, o espaço tem como mote "Um Lance muda tudo. A inovação também.". O objetivo é explorar como a tecnologia, o entretenimento, os dados e a criatividade estão redesenhando as fronteiras do universo esportivo. De ativações com inteligência artificial à monetização via conteúdo, da experiência do fã às transformações em clubes, federações e grandes eventos — este palco é o ponto de encontro entre inovação, paixão e negócios.

Guilherme Guimarães, um dos sócios do Lance!, destaca que a participação do Lance! como parceiro do evento é uma oportunidade de colocar o esporte como uma ferramenta de vanguarda importante na indústria da inovação, tecnologia e entretenimento. O executivo lembra que os setores caminham lado em modalidades como o futebol, por exemplo, com o uso de tecnologias para melhora a qualidade dos jogos

- É uma oportunidade única de olharmos para essa junção de inovação e tecnologia com o mercado de esportes. É um mercado muito impactado por isso, dentro e fora dos campos, como o VAR, tecnologias de monitoramento de performance de atletas e de comunicação e engajamento do torcedor. (...) Então é importante nos posicionarmos com o público consumidor para que a gente possa mostrar para onde estamos indo - destaca.

Com uma curadoria de conteúdo cuidadosamente pensada para refletir as principais tendências do mercado, o Lance! será responsável por levar grandes nomes para a programação do evento, a exemplos de Marcel Sacco, Guilherme Schleder, Fernanda Saboya, Ana Paula Castello Branco e Aline Pellegrino, que já confirmaram presença e irão promover debates sobre o novo momento das relações entre marcas, tecnologia, comportamento e entretenimento dentro do esporte.

Um dos nomes que participará da mediação dos painéis é Paulo Ganime, CEO do Lance!. O gestor estará em debates sobre temas que impactam diretamente a relação dos consumidores com o mercado esportivo, como a atuação nas SAFs no futebol e a possibilidade de uma regulamentação financeira através de um fair-play. Ganime coloca o Lance! como um indutor de discussões como essa e vê a governança esportiva como um ponto chave quando se fala de inovação no esporte.

- É um tema polêmico, um tema que outros países já endereçaram discussões. Eu acho que está no momento do Brasil trazer esse debate e o Lance!, como um canal de mídia que quer propor as discussões mais recentes do futebol, quer se colocar também como um meio importante para que isso aconteça. Nada melhor do que o Rio Innovation Week para tratar sobre isso. É uma inovação dentro do esporte brasileiro. E esse tema passa pela governança do esporte no Brasil. O Lance! como canal de mídia não se posiciona em relação a isso, mas promove esse debate e traz pessoas que têm informações e opiniões sobre esse ele para debater - detalha o executivo.

A equipe de jornalistas do Lance! também estará presente no RIW com a cobertura do evento e produção de materiais inéditos ao vivo durante a programação da feira. Será montado um estúdio para a criação de conteúdo original especialmente para o RIW. Pedro Henrique El Bainy, Head de Parcerias e Novos Negócios do Lance!, destaca que a cobertura aproximará ainda mais o público do veículo.

- Com uma cobertura exclusiva e multiplataforma, conectaremos quem estiver por lá às principais tendências e insights do mercado, potencializando o impacto dessa iniciativa - detalha.

Dentro do espaço de 90 mil metros quadrados, 40 palcos simultâneos serão ocupados por palestrantes de diferentes segmentos. (Foto: Rio Innovation Week/Divulgação)

Impacto para os parceiros e o público

Ao promover os debates, o Lance! se coloca no mercado como um espaço onde o público e os parceiros podem consumir informações, mas também se associar aos projetos do grupo no mercado esportivo. O palco Sportech apresentará aos visitantes alguns dos produtos da marca, como o Arquiba, aplicativo voltado para a experiência de torcedores nos estádios de futebol, e o Sócio Lance!, programa de assinatura de pontos e recompensas.

Guilherme Guimarães afirma que o Lance! tem evoluído dentro da indústria da comunicação e diversificado o modelo de negócio, o que impulsiona a proposta de valor para todos que acompanham a trajetória do grupo. O CEO Paulo Ganime completa que o estande é mais uma forma de mostrar o preparo do veículo para conversar com o público para além da cobertura jornalística produzida no dia a dia.

- Nosso stand apresenta ainda mais a marca do lance, mostrando o momento que a gente está vivendo, que é um momento de crescimento, de novas novos produtos, além de uma cobertura jornalística cada vez melhor. A gente fez uma cobertura muito legal no Mundial de Clubes e estamos nos preparando muito forte para as Olimpíadas, Copa do Mundo no ano que vem... estamos no momento de falar cada vez mais com o público, seja o público leitor do Lance!, sejam as empresas parceiras do lance que vão estar lá junto com a gente no palco e outras mais que a gente vai conversar. Então acho que é um momento muito legal de relacionamento também com essas marcas - afirmou.