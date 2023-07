Crescimento no número e nos valores



Os 24 patrocinadores citados acima representam uma alta de 100% em relação à Copa do Mundo Feminina de 2019. Na época, a Fifa fechou12 acordos comerciais, sendo que eram seis parceiros globais e seis patrocinadores nacionais, que podiam explorar os direitos apenas na França, país sede do torneio.



Em termos de valores, a Fifa prevê uma arrecadação recorde para anos de Copa do Mundo Feminina. Enquanto o faturamento de 2019 foi de US$ 165 milhões, o orçamento de 2023 da entidade aponta US$ 227 milhões em receitas de marketing.



Os valores de cada patrocínio não foram divulgados. A arrecadação total só será divulgada no próximo ano, quando a Fifa publicar o balanço financeiro de 2023.