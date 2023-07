> Influenciadores do TikTok terão a chance de criar conteúdo adicional com a marca Fifa.



> A parceria com o TikTok é um passo importante para a Fifa em sua missão de promover o futebol feminino e alcançar um público jovem e diversificado.



> O TikTok já formou acordos esportivos semelhantes em outros lugares, com algumas de suas colaborações mais notáveis sendo com a MLS e o Women's Six Nations, além da campanha de conscientização sobre o futebol feminino do ano passado em parceria com o Women's Euros.