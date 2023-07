Quem se destaca positivamente?



> Além de Flamengo e Palmeiras, outros clubes se destacam pela eficiência dos gastos. O Fluminense, por exemplo, teve a sétima maior folha salarial e, ainda assim, terminou o Brasileirão na terceira posição e chegou às semifinais da Copa do Brasil. Boa, Tricolor!



> O Athletico-PR, dono da oitava maior folha salarial, ficou em sexto no Brasileirão e chegou à final da Libertadores. O Furacão, inclusive, é referência quando o assunto é gestão esportiva.



+ Qual clube da Série A do Brasileirão cobra o ingresso mais caro? Veja ranking



> No outro extremo da tabela, Goiás e América-MG conseguiram se livrar do rebaixamento mesmo estando as quatro menores folhas do Brasileirão 2022. Juventude e Avaí, clubes que menos gastaram com jogadores, foram rebaixados.