Entenda as principais fontes de receita dos clubes sauditas:



> Governo - montante distribuído por meio do Ministério do Esporte. Principal categoria de renda para a maioria dos clubes.



> Diversas - receitas oriundas dos direitos de transmissão e das bilheterias. Mesmo entre os clubes de maior torcida, valores são pouco representativos.



> Patrocínios - valores altos e provenientes de contratos vantajosos com empresas do governo ou de algum dirigente. Já pensou se a moda pega no Brasil?



> Doações - aporte dos proprietários de maneira direta. Príncipes e empresários injetam dinheiro e facilitam investimentos na compra de jogadores e em infraestrutura.