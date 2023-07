Além do reconhecimento esportivo, muito dinheiro está em jogo na Copa do Mundo Feminina 2023. Ao todo, a Fifa vai pagar US$ 110 milhões (cerca de R$ 530 milhões) em premiações no Mundial que será disputado na Austrália e Nova Zelândia.



Este montante será dividido em duas partes: uma, de US$ 61 milhões, será distribuída entre as seleções e outra, de US$ 49 milhões, será paga diretamente às jogadoras - algo inédito nos torneios da Fifa.



