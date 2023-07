Onde assistir à Copa do Mundo Feminina na internet?



Prefere assistir aos jogos pelo celular? Não tem problema. Há também uma série de opções para assistir aos jogos da Copa do Mundo Feminina na internet.



Uma delas é a CazéTV, canal do streamer Casimiro Miguel, que transmitirá todas as 64 partidas do Mundial de graça no Youtube. O Fifa+, plataforma de streaming da Fifa, também exibirá todos os jogos de forma gratuita.



Por fim, o Globoplay e o site “ge” transmitirão as partidas incluídas no pacote do Grupo Globo.