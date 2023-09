Arábia Saudita fecha janela de R$ 5 bilhões; veja clubes que mais gastaram e reforços mais caros

Chegou ao fim a surpreendente janela de transferências da Arábia Saudita. Antes fora dos holofotes, a Saudi Pro League mexeu com o mercado do futebol com reforços de peso e gastos bilionários para a temporada 2023/24.



Entre 1º de julho e 7 de setembro, os clubes da elite saudita gastaram um total de € 957 milhões (cerca de R$ 5,1 bilhões na cotação atual) em contratações. Quais times investiram mais? Quais foram os jogadores mais caros? Abaixo, o Lance! Biz traz as principais informações.



+ Já pensou em ser um gestor de futebol? Participe da nossa Masterclass com Felipe Ximenes e descubra oportunidades