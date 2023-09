Copa do Mundo Feminina 2023 teve maior premiação da história. O que esperar para o futuro da modalidade?

A edição de 2023 da Copa do Mundo Feminina foi responsável por bater marcas históricas no cenário do futebol. Além de recordes de audiência, público e velocidade de chute, o valor da premiação oferecida pela Fifa ultrapassou a casa dos US$ 110 milhões (R$ 548 milhões). Este é o valor mais alto já pago pela entidade desde o início do torneio.



Grande campeã do Mundial, a seleção espanhola faturou cerca de US$ 4,29 milhões (cerca R$ 21,5 milhões) só pelo título. Além disso, paralelamente, o maior órgão do futebol mundial premiou as 23 jogadoras campeãs, somando mais US$ 270 mil (R$ 1,34 milhão).



