Duelo Lance! Biz – Brasil x Argentina: Qual país tem a seleção mais valiosa?

Seleção Brasileira tem maior valor de mercado



✔️ Entre todas as 10 seleções da Conmebol, o Brasil tem o elenco mais valioso. De acordo com o site Transfermarkt, os 23 convocados por Fernando Diniz valem um total de € 943 milhões (R$ 5,03 bilhões) - uma média de € 41 milhões por atleta.



✔️ A seleção da Argentina aparece em seguida no ranking com um valuation de € 877,2 milhões (R$ 4,68 bilhões). Cabe destacar, no entanto, que os atuais campeõs da Copa do Mundo convocaram um total de 33 jogadores nesta data Fifa, resultado em uma média de € 26,6 milhões por atleta.