Qual o tamanho da fortuna da família real da Arábia Saudita?

A Arábia Saudita tem ocupado o centro dos holofotes do nocitiário esportivo após a chegada de estrelas do futebol mundial. De Cristiano Ronaldo a Neymar, os atletas foram atraídos por salários astronômicos que, no fundo, são financiados pelo fundo soberano do país.



O investimento sem precedentes tem motivo: a Casa de Saud, nome dado à realeza saudita, é a família de monarcas mais rica do mundo. Juntos, eles têm uma fortuna avaliada em US$ 1,4 trilhão (R$ 6,85 trilhões), segundo estimativa da consultoria Brand Finance.



+ Arábia Saudita supera R$ 3 bilhões em gastos na janela; veja os clubes que mais investiram