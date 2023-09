L! Biz feat Pluri: Clubes da Série A faturam R$ 820 milhões na janela; veja quem vendeu mais

Destaques do ranking:



✔️ Os valores recebidos com as vendas de Deivid Washington e Ângelo, ambas para o Chelsea, foram suficientes para fazer do Santos a equipe brasileira que mais faturou na janela: € 31 milhões.



✔️ O Corinthians (€ 29,4 milhões) aparece na 2ª colocação, com destaque para as vendas de Murillo para Nottingham Forest (€ 12 milhões) e Roger Guedes para o Al-Rayyan (€ 9,1 milhões).



+ Duelo Lance! Biz: compare os salários milionários de Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar



✔️ O Flamengo, única equipe carioca no top 5, é a terceira equipe brasileira que mais ganhou com vendas de jogadores na janela: € 25,3 milhões. Os valores foram obtidos majoritariamente com a venda de Matheus França (€ 20 milhões).



✔️ Cabe destacar que sete equipes não faturaram com vendas de atletas na janela.