Acordo encaminhado: gigante estatal da Arábia Saudita será o patrocinador mais lucrativo da Fifa

A relação Fifa-Arábia Saudita está cada vez mais forte. Após o país ser anunciado como sede do Mundial de Clubes de 2023 e da Copa do Mundo de 2034, a Saudi Aramco - gigante petrolífera estatal - está próxima de ser anunciada como patrocinadora da entidada máxima do futebol.



E o acordo não será pequeno. De acordo com o jornal The Times, que adiantou a informação, a empresa ligada ao governo saudita assinaria até a Copa de 2034 e seria a parceria comercial mais lucrativa da Fifa, podendo pagar até US$ 100 milhões (R$ 486 milhões) por ano.



