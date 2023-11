Manchester City bate recorde de receita na história da Premier League: R$ 4,3 bilhões

E o Fair Play Financeiro?



O relatório anual do City mencionou as acusações feitas contra o clube pela Premier League em fevereiro, em uma seção batizada de “riscos e incertezas”. A liga havia relatado violações no sistema de Fair Play Financeiro do City, que se defendeu ao longo do ano.



- O conselho reconhece que há diversos riscos e incertezas que podem ter um impacto no desempenho do clube - destacou o relatório.