Com Arena MRV, Atlético-MG passa a ter um dos tickets médios mais caros do Brasil

A nova realidade do Atlético-MG



De acordo com números da Pluri, o ticket médio do Atlético antes da inauguração da Arena MRV estava na faixa de R$ 45. Para fins de comparação, era apenas o 11° mais caro entre os 20 times da Série A.



Até agora, o Atlético fez oito jogos na Arena MRV e registrou receita bruta próxima a R$ 16 milhões, com um ticket médio de R$ 61. Ao comparar com os números acumulados pelos outros clubes em 2023, este seria o quinto maior valor.



